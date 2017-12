Allerta meteo Friuli: precipitazioni moderate per domani 28 Dicembre

Dopo il passaggio di un marcato fronte atlantico, domani si formera’ una depressione sull’alto Adriatico che richiamera’ aria piu’ fredda sulla regione. Venerdi’ la depressione si allontanera’ verso sud-est. In particolare, secondo il Bollettino meteorologico della Protezione civile Fvg, domani sono previste precipitazioni moderate e neve oltre i 400 metri. Probabilmente si formera’ ghiaccio al suolo sui monti e anche a fondovalle con possibili fasi di neve anche sulle zone piu’ alte del Carso. Sulla costa soffiera’ Bora moderata. In giornata precipitazioni in attenuazione a partire dalla Carnia.