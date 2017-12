Allerta meteo Molise: codice ‘arancione’ per domani 27 Dicembre

Allerta ‘arancione’ in Molise per criticita’ meteo e idrogeologica dalle prime ore di domani 27 dicembre e per le successive 24-26 ore. L’avviso e’ stato emanato dalla Protezione civile regionale a seguito dell’annunciata ondata di maltempo con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere accompagnate da piogge di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Le zone interessate sono quelle del Medio Sangro, Alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese.