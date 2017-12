Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, storico produttore cinematografico e’ ricoverato in terapia intensiva. I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic, ex moglie, sono in partenza da Miami per Roma dove arriveranno domani in tarda mattinata. I figli chiedono il massimo riserbo per la privacy per le condizioni di salute del padre ricoverato oggi per arresto cardiaco, rende noto all’ANSA l’ufficio stampa della famiglia, Angelo Perrone.