E’ avvenuto oggi il volo inaugurale del nuovo aereo anfibio AG600, il più grande in produzione al mondo, di completa concezione cinese: il velivolo, spiega Xinhua, è decollato dalla città meridionale di Zhuhai ed è atterrato dopo circa un’ora di volo. Con un’apertura alare di 38,8 metri e con quattro motori turbo, l’aereo è può trasportare 50 persone e restare in volo per 12 ore. Può avere applicazioni militari, ma sarà anche impiegato nella lotta agli incendi e nel soccorso in mare.