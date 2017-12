Ecco gli effetti della crescita delle alghe sullo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia

Una nuova ricerca mostra che la crescita di alghe sui ghiacci della Groenlandia, la seconda calotta glaciale più grande della Terra, riduce significativamente la riflessività della superficie della calotta e contribuisce al suo scioglimento più della polvere o delle particelle di carbonio. I nuovi risultati potrebbero influenzare la comprensione dello scioglimento dei ghiacci e le proiezioni del futuro aumento del livello del mare.

Finora i glaciologi conoscevano l’azione di materiali come la polvere minerale e le particelle di carbonio, che rendono più scura la superficie della calotta. In questo modo si riduce la sua capacità di riflettere la luce, portando ad un aumento dello scioglimento dei ghiacci. Ora un nuovo studio della Charles University di Praga ha esaminato gli effetti oscuranti delle cellule delle alghe che crescono naturalmente sulla calotta.

Gli autori dello studio si sono recati in Groenlandia nell’estate del 2014, nella regione sudoccidentale della calotta, e per 56 giorni hanno raccolto dati sulla riflessività del ghiaccio e sulla popolazione algale. Hanno scoperto che la superficie del ghiaccio rifletteva molta meno luce al crescere delle alghe. Questa crescita algale causava il 70% della variazione nei dati della riflessività della luce, rendendola un contributo dominante al fenomeno. Il resto della variazione era dovuto alla pioggia e al tempo trascorso e le impurità non algali risultavano insignificanti nelle loro analisi.

Il nuovo studio ha valutato quantitativamente il contributo delle alghe, scoprendo che il loro effetto è più alto dei materiali non algali, come le particelle minerali e quelle di carbonio. Ogni estate l’oscuramento algale è responsabile dal 5 al 10% dello scioglimento totale della calotta glaciale. I risultati hanno migliorato le idee dei glaciologi sullo scioglimento dei ghiacci e sulla capacità del ghiaccio di riflettere la luce. Il riscaldamento climatico potrebbe anche aumentare la crescita delle alghe in futuro, incrementando la loro influenza sullo scioglimento dei ghiacci.