Freddo record in USA: Trump deride il riscaldamento globale

Sulla costa orientale “potrebbe essere il capodanno più freddo mai registrato. Potremmo usare un po’ di quel riscaldamento globale per difenderci dal quale il nostro Paese, ma non altri Paesi, stava per pagare trilioni di dollari. Copritevi bene!“: con queste parole il presidente Donald Trump ha commentato il crollo termico che sta interessando gli Stati Uniti, deridendo il riscaldamento globale e l’Accordo di Parigi sul clima dal quale gli USA hanno annunciato il ritiro.

Nonostante siccità e uragano abbiano di recente dilaniato il Paese, Trump ha anche rimosso i cambiamenti climatici dalle priorità di sicurezza nazionale.