Fukushima: il ‘pino dei miracoli’ verso l’abbattimento 

Verso il tramonto per l’unico albero di pino a essere rimasto in piedi all’indomani dello tsunami del marzo 2011 in Giappone e divenuto un simbolo di conservazione e vitalità. Verrà illuminato per gli ultimi giorni prima di essere abbattuto il prossimo mercoledì. L’albero – con un tronco di 25 metri, si trova a Minamisoma, lungo la costa della prefettura di Fukushima, ed e’ conosciuto come ‘il pino dei miracoli’.

Numerosi gruppi di residenti locali si sono radunati attorno all’albero, considerato un simbolo di speranza, ma le radici della pianta, informano le autorita’, si sono irrimediabilmente seccate dopo essere rimaste immerse nell’acqua di mare in seguito alla devastazione causata dal maremoto. Nello stesso luogo dove si trova adesso l’albero verra’ piantata una foresta, con l’obiettivo di formare una barriera per i forti venti e le onde di grosse dimensioni.