Heather Rebeccah Mosher commuove il mondo: la 31enne malata terminale si sposa in ospedale e muore dopo 24 ore

Si e’ sposata in ospedale poco prima di morire. La storia di Heather Rebeccah Mosher, 31 anni, ha commosso gli Usa. Colpita da un’incurabile forma di cancro al seno, la giovane, di Hartford, in Connecticut, ha voluto realizzare il suo sogno quando ha capito che non le restava molto tempo: sposarsi con una cerimonia tradizionale, abito sontuoso, musica e fiori. Dopo appena 24 ore e’ morta. Al momento delle nozze, nella cappella del Saint Francis Hospital, era circondata dalla famiglia e dalle figlie del neo sposo, Dave, avute da un precedente matrimonio.