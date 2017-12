Maltempo, allerta in Liguria: alla Spezia aperto il Centro Operativo 

In conseguenza all’emanazione dell’allerta arancione da parte della protezione civile regionale in tutti i comuni dello Spezzino che sara’ in vigore dalle 18 di stasera il Comune della Spezia ha attivato presso la struttura degli Stagnoni il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che terra’ costantemente monitorata l’evoluzione della situazione. Per precauzione sono stati annullati appuntamenti culturali e ludici all’esterno.

Stessa precauzione ha adottato il Comune di Rapallo che ha rinviato al 3 gennaio la rassegna Natale al Mare e l’appuntamento previsti per domani con la Famiglia Mirabella nell’ambito del Circumnavigando festival. Domani restera’ chiuso anche il Castello di Babbo Natale.