Maltempo Liguria, Toti: “Al momento nessuna situazione grave”

La perturbazione che sta colpendo la Liguria e che ha fatto scattare alle 18 l’allerta arancione per il Levante Ligure “ci vede attenti alla pioggia che cadra’ sul litorale e le prime alture. Al momento non ci sono situazioni particolarmente gravi. Si e’ verificata solo una frana a Lumarzo, ma sul posto ci sono gia’ tecnici e vigili del fuoco. Vedremo domattina la risposta dei grandi bacini, il Magra e il Vara“. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti durante il briefing in sala operativa di protezione civile.

“Sara’ una notte di lavoro – ha aggiunto l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – ma l’entita’ di ingresso della perturbazione ci sembra inferiore rispetto alla perturbazione di 15 giorni fa. Sono previsti temporali in piu’ rispetto all’ultima perturbazione ma nel quadro che abbiamo appena descritto. Vediamo come risponderanno i bacini medio-piccoli durante la notte e quelli grandi del Magra e del Vara”. Domani e’ previsto un nuovo bollettino che ritarera’ la situazione sulla Liguria. Previsto in mattinata un nuovo briefing.