Maltempo: neve e ghiaccio sulle strade della Valsassina 

Vacanze di Natale al freddo e al gelo in gran parte dell’Italia. Neve in Valsassina e Valvarrone e allerta per la presenza di ghiaccio sulle strade,in particolare sulle Provinciali 62 e 67, tra Casargo e Premana (Lecco). Sono caduti oltre 20 centimetri di neve a mille metri d’altitudine che rendono felici gli operatori turistici.

Si scia ai Piani di Bobbio-Valtorta e domani, grazie alle precipitazioni delle ultime ore, apriranno gli impianti ai Piani delle Betulle. Per chi pratica lo sci alpinismo c’e’ un rischio di distacco di valanghe – il pericolo e’ “marcato”, classificato in 3 – quindi l’invito e’ alla prudenza.