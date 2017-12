Maltempo, fitte nevicate in Valtellina: pericolo valanghe 

Forte maltempo in Valtellina, dove fitte nevicate hanno interessato, dal tardo pomeriggio di oggi, Bormio, Livigno, Valfurva e Madesimo e pioggia sul fondovalle con crollo delle temperature ovunque in Valtellina e Valchiavenna. Le piste da sci delle localita’ turistiche si presentano in ottimo stato per accogliere i vacanzieri delle feste di fine anno.

Nella provincia piu’ a nord della Lombardia, inoltre, resta alto il rischio di gelate notturne sulle principali strade, come pure e’ segnalato in progressivo aumento il pericolo di valanghe sulle alpi Orobie e Retiche. E’ pertanto assolutamente vietata la pratica dello sci fuoripista.