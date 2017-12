Maltempo, nubifragio a Roma: traffico e disagi sulla Metro A e B

Giornata di pioggia battente sulla Capitale che ha causato disagi sulla circolazione automobilistica e guasti alle strutture della metro A e B. Al momento vengono segnalate code sul Muro Torto, sulla Tangenziale Est all’altezza di via Salaria e in direzione stadio Olimpico, rallentamenti dovuti al Maltempo anche sulla via Flaminia e sulla Casilina.

Nelle Metro A sono fuori servizio i montascale nelle stazioni di Lucio Sestio, Colli Albani, Arco di Travertino, Giulio Agricola, Lepanto, Ottaviano gli ascensori a Manzoni e le scale mobili alle fermate Cipro e Furio Camillo. Sulla linea B chiusi gli ascensori a Marconi e Policlinico. Un albero e’ caduto in zona Mostacciano causando alcuni danni alle automobili in sosta.