Maltempo, piogge torrenziali sull’Italia. Adesso arriva anche il freddo, tanta neve fino a bassa quota

Il maltempo sta colpendo l’Italia in modo molto pesante: piogge torrenziali sono in atto da ore su gran parte del Nord e su tutte le Regioni tirreniche. Nella sola giornata di Mercoledì 27 Dicembre sono caduti 88mm a Cassino, 84mm a Lusiana, 73mm a Frosinone, 71mm a Como, 67mm a Genova, 60mm ad Avellino, 53mm a Belluno, 45mm a Lucca, Bergamo, Avezzano e Varese, 43mm a Roma, 40mm a Milano e Udine, 33mm a La Spezia, 29mm a Pisa, 28mm a Firenze e L’Aquila. Nelle prossime ore arriverà anche l’aria fredda: le temperature crolleranno e continuerà il maltempo. La neve, quindi, scenderà fino a bassa quota a partire da Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, in alcuni casi fino ai 500 metri di altitudine nella giornata di Giovedì 28. Poi tra Venerdì e Sabato ancora maltempo all’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: