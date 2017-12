A causa del maltempo che dalla scorsa notte ha colpito anche Roma, i vigili del fuoco della Capitale hanno effettuato almeno 110 interventi (con una trentina in attesa) tra città e provincia, in particolare per alberi e rami pericolanti o caduti; allagamenti in appartamenti o su strada; cornicioni, tegole o pali caduti per il forte vento. Molte le zone coinvolte, dal litorale, al centro, fino alla periferia.