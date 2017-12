La compagnia di navigazione Siremar rende noto che “a causa delle avverse condizioni meteorologiche le partenze delle 6,30 della motonave Bridge e delle 7 della nave veloce Isola di Stromboli da Milazzo per le Eolie sono state annullate“. Per il medesimo motivo sono state sospese anche le corse delle 6,30 e 7 delle motonavi Caronte e Vesta da Trapani per le Egadi.