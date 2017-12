Maltempo: vento forte e pioggia su gran parte del Molise 

Fine dicembre caratterizzato da pioggia e vento forte in gran parte del Molise. L’arrivo del Maltempo e’ stato anticipato ieri dalla Protezione civile regionale che ha emesso un’allerta ‘arancione’ in particolare per le zone del Medio Sangro, Alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese. Per domani 28 dicembre sono previste precipitazioni da isolate a sparse, alternate a locali schiarite, anche a carattere di rovescio. Nevicate sopra i 500-600m, da deboli a moderate. Le temperature saranno in sensibile diminuzione, i venti da forti a burrasca occidentali, in attenuazione verso sera, il mare da agitato o molto agitato.