Montagna: escursionista in difficoltà recuperato da Sats e Pegaso 

Il Soccorso alpino ha recuperato nel pomeriggio un escursionista in difficolta’ sulla Pania Secca, a Fabbriche di Vergemoli (Lucca): l’uomo era bloccato in una parete e non riusciva piu’ a scendere. Era da solo ma per fortuna e’ riuscito a dare l’allarme. Sul posto si sono recati i volontari del soccorso alpino e l’elicottero Pegaso che ha trasportato l’escursionista all’aeroporto del Cinquale (Massa Carrara).

Le sue condizioni sono buone e non e’ stato necessario il trasferimento in ospedale neppure per accertamenti. Il Soccorso alpino raccomanda, come sempre, di non avventurarsi da soli in montagna.