Natale, ecco la ‘pizza panettone’: la novità napoletana per il 2017

A grande richiesta, ritorna sulle tavole dei napoletani per il Natale 2017: la pizza panettone. L’originale idea è del già campione italiano di pizza stg Rosario Gallo e titolare del locale ad Agnano Napoli ispirato alla tradizione culinaria partenopea, ‘Comm cucina a nonna’, dove vengono preparati tutti piatti con antiche ricette della nonna… Farcita con ricotta dolce, canditi, uva passa e scaglie di cioccolata stese sul tradizionale impasto con l’aggiunta di un pizzico di cacao, la pizza panettone è la new entry dei dolci delle feste made in Napels.

Alla presentazione anche, Rosario Lopa, della Consulta Nazionale dell’Agricoltura, componente del Dipartimento nazionale del Turismo Ambiente Agroalimentare del Mns, che ha sottolineato come un prodotto tradizionale partenopeo possa avere una variante di tipo dolce, può rappresentare una alternativa interessante per le tasche dei consumatori per le festività. La pizza-panettone è un mix di gusti antichi e moderni tra gastronomie tradizionali del sud e del nord.