Scansioni in 5 secondi, ad Ancona la Tac più potente del mondo

Scansione total body su bambini in un secondo, cinque secondi per gli adulti, utilizzo di un quinto del mezzo di contrasto usuale. E’ la Tac piu’ potente del mondo, la ‘Somatom Force’ della Siemens, quella di cui sono dotati ora gli Ospedali Riuniti di Ancona, unica struttura pubblica italiana ad averla. Altissima velocita’ e bassissima dose radiogena, ha spiegato il direttore generale Michele Caporossi durante la presentazione a cui hanno partecipato anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il rettore dell’Universita’ politecnica Marche Sauro Longhi, sono le caratteristiche del macchinario costato due milioni di euro. Un’altra Tac identica, costruita da General Electric, verra’ installata tra 2-3 mesi al Pronto soccorso. “Soldi ben spesi” ha detto Ceriscioli, segno di “una strategia che investe su un hub centrale del sistema sanitario regionale al servizio dei cittadini per poi lavorare insieme agli altri per dare sempre di piu’ una risposta di grande qualita’”.