Siccità Ragusa: deliberato lo stato di calamità

“A fronte delle notizie apparse questa mattina sui quotidiani relative ad una presunta mancanza di declaratoria per lo stato di calamità naturale dei danni causati da eccezionale siccità nelle province siciliane, nei mesi di luglio e agosto scorsi, si chiarisce che la stessa è stata approvata e deliberata dal governo regionale anche per la provincia di Ragusa“: lo ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera.

In riferimento invece all’ondata di maltempo del 10 novembre 2017, è “in fase di ultimazione l’iter, da parte dell’ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa, per l’accertamento della contezza, perimetrazione ed entità del danno, che consentirà di portare in giunta la proposta di declaratoria dello stato di calamità anche per questo recentissimo evento“. “Sono già stati effettuati i sopralluoghi di verifica del danno nelle 160 aziende che ne hanno fatto segnalazione presso l’ispettorato competente. Da una prima stima, i danni riguarderebbero circa 100 ettari di serre, per un importo complessivo di circa 22 milioni di euro, di cui orientativamente 16 milioni e mezzo alle strutture e 5 milioni alle produzioni e alle colture. Non appena completato l’iter sarà mia cura portarlo tempestivamente in giunta di governo per chiedere la declaratoria al Ministero”.