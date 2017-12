Smog: da domani nuovo blocco diesel fino a Euro 4 a Pavia 

Da domani, martedi’ 26 dicembre, scatta nuovamente a Pavia il divieto di circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, dalle 8.30 alle 18.30. La giunta ha deciso di far entrare in vigore l’ordinanza che recepisce le limitazioni previste dal protocollo regionale, dopo che per sei giorni consecutivi (dal 19 al 24 dicembre) e’ stato superata in citta’ la soglia di allarme di 50 microgrammi per metro cubo del PM10. Di conseguenza, nuovo stop agli Euro 4 diesel e ai veicoli commerciali Euro 3 diesel (dalle 8.30 alle 12.30) sino a che, per almeno due giorni consecutivi, il PM10 non scendera’ sotto quota 50.