Smog, polveri sottili: allarme arancio a Venezia

Il bollettino riguardante le polveri sottoli emesso in data odierna da Arpa Veneto evidenzia e’ stata raggiunta l’allerta a livello 1 – arancio, con limitazioni in vigore da domani. Si tratta di un livello intermedio che si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 g/mc nella stazione di riferimento (Bissuola), sulla base della verifica effettuata oggi sui quattro giorni antecedenti. I livelli di allerta restano in vigore fino a nuova comunicazione di Arpav attraverso il relativo bollettino pm10.