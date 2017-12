Tanta neve sul Terminillo, boom di turisti: attivato il “piano di emergenza”

Prima importante nevicata della stagione a Terminillo che ha determinato l’attivazione del piano di emergenza neve predisposto dalla Prefettura con il coordinamento operativo della Polizia Stradale di Rieti. Nella giornata di oggi, nel corso della quale si e’ registrato un importante afflusso di turisti, le pattuglie della Polstrada sono state impegnate nella vigilanza e nel soccorso agli automobilisti in difficolta’ lungo la Salaria 4 bis, procedendo a numerosi controlli e verificando, oltre al rispetto delle norme del codice della strada, anche il possesso di pneumatici invernali e catene, assolutamente necessari per raggiungere in sicurezza Pian de Valli. I controlli, fa sapere la questura di Rieti, proseguiranno anche nei prossimi giorni e coinvolgeranno anche le altre forze di polizia.