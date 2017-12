Terremoto, il sindaco di San Severino: “La comunità sta reagendo bene” 

“Gli eventi dell’ultimo anno ci hanno travolto ma non sono riusciti a piegarci. La nostra comunita’ sta reagendo bene. So che non e’ facile, so che occorre portare pazienza, ma sono certa che sapremo uscire da questo momento di difficolta’. Servono unione e condivisione, dobbiamo aiutarci l’uno l’altro e imparare ad ascoltare ogni giorno chi ci sta vicino“. Lo ha detto il sindaco di San Severino Marche (Macerata), Rosa Piermattei, nel suo messaggio di auguri ai cittadini per le festivita’ natalizie.