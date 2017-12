Terremoto, il sindaco di Sarnano: “L’area Sae non è pronta”

La situazione dell’area Sae di San Cassiano, che verra’ consegnata agli assegnatari mercoledi’ 27 dicembre, e’ “desolante”. Lo dice il sindaco di Sarnano Franco Ceregioli, che insieme all’assessore Luca Piergentili, ha fatto oggi un sopralluogo: “all’esterno – dice – vialetti ancora da sistemare, cumuli di terra, terrapieni da ultimare, reti da cantiere, asfaltatura rovinata, pezzi di catrame sulle aiuole ecc; all’interno, oltre alla sporcizia, parte del mobilio e dei complementi d’arredo previsti nel capitolato non montati o addirittura assenti”.

“In teoria i lavori delle casette, arredi compresi, sarebbero stati ultimati lo scorso 22 dicembre, ma lascio a ognuno giudicare se sia possibile considerare terminati i lavori” seguita Ceregioli, che accompagna la sua denuncia con delle foto. “Premesso che ci era stato comunicato che avremmo potuto procedere alla consegna delle casette gia’ la vigilia di Natale, la direzione dei lavori, subito contattata, ci ha informato che domani (26 dicembre) sara’ presente in cantiere la ditta che si occupa delle urbanizzazioni e degli esterni e che dopodomani (27 dicembre) il personale del consorzio Arcale provvedera’ alla pulizia degli interni.

Dubito fortemente – continua il sindaco – che in un giorno e mezzo si riesca a fare quello che gia’ alla data del 22 dicembre doveva essere ultimato, circostanza ancora piu’ grave se solo si considera che il 24 in cantiere non ha lavorato nessuno”. “Se alle 15 di mercoledi’ 27 dicembre non sara’ tutto ultimato e funzionante in ognuna delle nove casette, non procedero’ alla consegna delle chiavi agli assegnatari – annuncia il sindaco -, visto che la tempistica che era loro stata prospettata e’ stata gia’ ampiamente disattesa. E’ del tutto evidente che ci sia una responsabilita’ diretta delle ditte che stanno operando in cantiere e domattina formalizzero’ la questione alla Protezione civile nazionale e regionale, affinche’ possano effettuare le necessarie verifiche”.