Terremoto, il sindaco di Pieve Torina: “Un Natale con tetto sulla testa”

“Sta per chiudersi uno degli anni piu’ difficili della storia del nostro territorio martoriato dal sisma. E’ motivo di orgoglio sapere che le famiglie di Pieve Torina trascorreranno le festivita’ natalizie con un tetto sopra la testa, seppure il nostro primo obiettivo resta quello di rientrare nelle abitazioni oggi distrutte”. Cosi’ il sindaco Alessandro Gentilucci nel suo saluto ai cittadini.

“E’ stato un anno difficile, ma pieno di soddisfazione. Per questo – ha aggiunto Gentilucci – devo ringraziare tutti, in primis i miei concittadini per la dignita’ e la forza che hanno dimostrato in ogni momento, i dipendenti comunali, tutti i donatori, i collaboratori e chi e’ stato solidale con il nostro paese”. Il sindaco ha ringraziato poi le forze di polizia, “che senza sosta, da quel tremendo 26 ottobre 2016, vegliano su di noi. Non possiamo negare le difficolta’, ma e’ nostro dovere guardare avanti e sapere cogliere il meglio, per trasformarlo in energia per il futuro”.