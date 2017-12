Tisana zenzero e peperoncino: come perdere peso senza sforzi

La tisana zenzero e peperoncino è un eccezionale rimedio contro i chili di troppo accumulati durante le festività. Semplice, facile da preparare, economica, è l’ideale per rimettersi in forma, perdendo peso senza sforzi, purchè il suo utilizzo sia associato ad una corretta alimentazione, sana ed equilibrata, senza eccessi, e ad una regolare attività fisica. Per preparare la tisana dimagrante zenzero e peperoncino, da sorseggiare a digiuno, occorre far bollire 450 ml d’acqua in un pentolino, versando alle prime tracce di bollore 3 fettine di radice di zenzero fresco. Proseguite l’ebollizione e, dopo qualche minuto, spegnete il fuoco, aggiungendo il succo di mezzo limone, la buccia di un limone biologico ed un pezzettino di peperoncino, privato dei semi.

Lasciate la tisana a riposo per 10 minuti, filtrate e dolcificate, se gradite, con un cucchiaino di miele. I benefici non tarderanno ad arrivare! Perfetto brucia grassi, essa accelera il metabolismo, facendo sì che il corpo bruci più calorie; depurativa, disintossicante, antiossidante, è un ottimo antinfiammatorio naturale, indicato contro dolori muscolari e articolari, oltre che per contrastar dolori muscolari e articolari. La tisana zenzero e peperoncino, inoltre, facilita la digestione, calma il senso di fame, migliora la circolazione sanguigna.