A causa di un malore accusato da un passeggero 78enne, un velivolo Aegean Airlines in volo da Salonicco a Francoforte ha effettuato un atterraggio non programmato all’aeroporto di Belgrado. L’uomo, è stato trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

L’aereo, con a bordo 190 passeggeri e sette membri di equipaggio, è ripartito poi verso Francoforte.