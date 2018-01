Aereo Malaysia Airlines disperso: compagnia privata Usa riprenderà le ricerche del volo MH370

La Malesia ha firmato un accordo con la compagnia privata americana Ocean Infinity, specializzata in ricerche sottomarine, per riprendere le ricerche dell’aereo MH370 Malaysia Airlines, quattro anni dopo la sua misteriosa scomparsa con 239 persone a bordo. La società dovrebbe avviare le ricerche a metà gennaio, con una nave equipaggiata con tecnologie avanzate, in una nuova zona del sud dell’oceano Indiano.

Il Boeing 777 è scomparso l’8 marzo 2014, poco dopo il decollo da Kuala Lumpur con destinazione Pechino.