“Emergenza toilette”: passeggero devasta due bagni con feci, aereo costretto a tornare a terra

“Emergenza toilette“: un velivolo con 245 passeggeri a bordo è stato costretto ad atterrare in Alaska perché un passeggero ha spalmato feci dappertutto in due bagni dell’aereo in volo da Chicago a Hong Kong. La United Airlines ha confermato di avere effettuato un atterraggio ad Anchorage perché due toilette erano state devastate senza apparenti motivazioni: “Abbiamo ricevuto notizie di un passeggero che aveva devastato due bagni con i suoi escrementi” ha spiegato il portavoce dell’aeroporto di Anchorage.

Il passeggero 22enne, residente negli Stati Uniti, è stato portato all’ospedale locale per una verifica delle sue condizioni mentali. L’uomo non ha minacciato nessuno e non ha assunto comportamenti violenti.