Air Europa cresce a Roma e inaugura la terza frequenza giornaliera

A partire da questo mese, Air Europa aggiunge una terza frequenza giornaliera a Roma e offre 113.400 posti in più rispetto all’anno passato, superando così i 400.000 posti per la capitale italiana con l’obiettivo di posizionare questa destinazione all’interno del suo network europeo.

La divisione aerea del gruppo Globalia ha iniziato a operare la nuova frequenza dallo scorso 12 gennaio, con partenza da Madrid alle 13.25 e arrivo all’aeroporto internazionale di Fiumicino alle 15.55. Il volo di ritorno, invece, parte da Roma alle 16.55 e atterra all’Aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas alle 19.35. Proseguire il viaggio poi è semplice, basta scegliere tra le numerose destinazioni offerte dalla compagnia, sia con voli domestici sia con soluzioni a lungo raggio.

Con le operazioni programmate per quest’anno nella città eterna, Air Europa opererà con la flotta Boeing 787 e gestirà un totale di 670 voli in più rispetto al 2017, per rispondere così all’aumento della domanda.

La scommessa della compagnia su Roma è sostenuta dalla buona performance che ha registrato nell’ultimo anno questa tratta grazie a un totale di 255.000 passeggeri, +5% rispetto al 2016.