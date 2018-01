Allerta meteo Friuli Venezia Giulia: rischio valanghe in aumento

Un avviso di allerta arancione e’ stato diramato dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per le nevicate abbondanti, previste su Prealpi e Alpi Giulie tra domani e venerdi’, e che potranno determinare “disagi alla viabilita’ e alle infrastrutture di rete, fino ai fondovalle montani, tali da comportare un innalzamento del grado di pericolo valanghe fino al grado 4”.

Domani – si legge nell’allerta regionale – gia’ dal mattino e’ previsto cielo coperto con piogge intermittenti e moderate; quota neve oltre gli 800 metri circa; sulla costa iniziera’ a soffiare vento da sud moderato. Dal pomeriggio precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense. In montagna quota neve ancora attorno a 800-1000 metri circa, dalla sera in graduale abbassamento. Su Prealpi Giulie e gruppo del Canin sono previste nevicate intense: piu’ di 80 cm in 24 ore oltre i 1300 metri. Venerdi’, fino al primo pomeriggio, precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, specie a est. Soffiera’ vento da sud sostenuto sulla costa.

Neve abbondante sui monti probabilmente anche fino a fondovalle sulla fascia alpina, a quote un po’ piu’ elevate sulle Prealpi. Su Prealpi e Alpi Giulie sono attesi anche piu’ di 60 cm in 24 ore oltre i 1000 metri. Dal pomeriggio precipitazioni in attenuazione a ovest, mentre saranno residue e in genere moderate ad est, con quota neve in ulteriore calo sui 300-500 metri. Bora sostenuta sulla costa. La Protezione civile “raccomanda la massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento, l’attivazione dei piani neve ove previsti, nonche’ l’attivazione della commissione locale valanghe ove presente”.