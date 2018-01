Allerta valanghe: pericolo moderato in Alto Adige 

Il pericolo valanghe in Alto Adige e’ diminuito a moderato (grado 2) in tutte le zone. Il principale problema e’ costituito da strati deboli persistenti. Generalmente in tutto l’Alto Adige il manto nevoso presenta un’evidente debolezza basale e un moderato fino a buon consolidamento verso la superficie.

Questo significa attivita’ valanghiva spontanea quasi nulla, valanghe provocate generalmente solo con forte sovraccarico da pochi punti sfavorevoli, ma con un potenziale di danno elevato per le grosse dimensioni dei distacchi. Anche con molta esperienza questi punti pericolosi sono difficili da individuare ed evitare. Serve attenzione specie nelle zone di passaggio da poca a molta neve. In Trentino il pericolo di valanghe viene indicato come marcato (grado 3) oltre i 2.200 metri di quota.

Le ultime nevicate di circa 20-30 centimetri, spiega MeteoTrentino, si stanno gradualmente consolidando e saldando al vecchio manto molto trasformato ma caratterizzato da strati interni e basali piuttosto deboli per la presenza di brine inglobate o cristalli sfaccettati; sono inoltre presenti, specie in quota, zone con diffuse croste dure da vento e zone con consistenti accumuli di neve ventata ancora poco consolidati.