Ambulanza bloccata dalla neve, muore donna: “Era gravissima all’arrivo dei soccorritori”

“La paziente e’ stata supportata con manovre mediche avanzate per tutto il tempo del trasporto, che e’ risultato alquanto difficoltoso e complicato dalle avverse condizioni metereologiche”. E’ quanto si legge in una nota diramata dal 118, dopo la morte avvenuta durante il tragitto in ambulanza da Sestriere a Susa, di una donna di 70 anni colpita da emorragia cerebrale. L’ambulanza era stata costretta a fermarsi per via di un albero sradicato dal maltempo, che ha invaso la strada.

“Nella notte del 9 gennaio – dicono dal 118 – la Centrale unica regionale del 112 ha inoltrato alla Centrale operativa del 118 una richiesta di intervento di soccorso sanitario in localita’ Sestriere, via Assietta 2, per la signora M.L.G. di anni 70. La Centrale inviava un primo mezzo 4×4 dotato di defibrillatore automatico Aed, gia’ posizionato a Sestriere in serata a fronte delle previste condizioni metereologiche avverse e delle difficolta’ di viabilita’. All’arrivo i soccorritori informavano immediatamente la centrale operativa del 118 della gravissima situazione clinica e procedevano a praticare le prime manovre sostenendo la respirazione mediante somministrazione di ossigeno ed applicazione di Aed, che non dava indicazioni di ritmo defibrillabile. La Centrale operativa 118 inviava immediatamente l’ambulanza medicalizzata. All’arrivo del mezzo di soccorso avanzato, veniva confermata la gravita’ della situazione, che risultava in via di peggioramento durante il tragitto verso l’ospedale di Susa”.