Gli americani temono davvero la guerra nucleare: ecco la prova schiacciante

Avete mai sentito parlare di ioduro di potassio? Si tratta di un farmaco che dovrebbe aiutare a proteggere le persone dall’avvelenamento da radiazione. Secondo Kaiser Health News, le vendite del farmaco sono andate alle stelle dopo il tweet del presidente Donald Trump su come il suo “pulsante nucleare” fosse più grande di quello della Corea del Nord. Un chiaro segnale della paura del popolo americano di un imminente scoppio della guerra nucleare tra le due potenze.

Un distributore del farmaco anti-radiazione ha dichiarato di aver venduto tutta la fornitura di un mese del farmaco in circa 48 ore subito dopo il tweet.

Ma esiste la fregatura. Il farmaco in realtà non è raccomandato né dalla Food and Drug Administration né dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Protegge solo dallo iodio radioattivo e, se questo non è presente, il farmaco non è protettivo e potrebbe causare problemi, secondo i CDC.