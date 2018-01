ANBI: in Europa c’è più bisogno di Italia per affermare il valore ambientale dell’irrigazione

“Se in Europa si parla ancora di calcolare il danno ambientale, causato dall’irrigazione, significa che i rappresentanti italiani non sono riusciti ad affermare in sede comunitaria i benefici, che invece la pratica irrigua porta all’equilibrio ecologico del territorio, cui restituisce l’acqua spesso qualitativamente migliore di come viene prelevata. Per sostenere questa battaglia, prima culturale e poi economica, siamo stati i promotori di Irrigants d’Europe, alleanza fra i Paesi dell’agricoltura mediterranea.”

Ad affermarlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) in relazione al Forum “Bonifiche e Irrigazioni”, organizzato da Coldiretti Calabria nel cosentino.

“Quella sull’acqua oggi è prioritariamente una sfida di cultura del territorio. I Consorzi di bonifica, con proprie risorse, progettano nuove infrastrutture per ottimizzare l’uso dell’acqua in agricoltura: dalla raccolta alla distribuzione irrigua; da queste esperienze nasce il progetto Acqua Campus all’interno della Fiera di Rimini in occasione del prossimo salone Macfrut in Maggio. In questo quadro volto al futuro, stride la realtà delle 31 opere idrauliche incompiute da noi censite e per le quali sono già stati investiti oltre 537 milioni di risorse pubbliche; se la politica vorrà dare risposta a questo spreco, completando le infrastrutture, troverà nei Consorzi di bonifica, partner capaci di ottimizzare obbiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa.”