Ecco gli antibiotici naturali più efficaci da utilizzare in questo periodo

La natura ci offre, in ogni periodo dell’anno, eccellenti prodotti della terra che apportano centinai di benefici al nostro organismo. Soprattutto nella stagione in cui siamo, dove i malesseri sono accentuati e causati dall’influenza e dall’abbassamento delle difese immunitarie, la natura fornisce “antibiotici naturali” che possiamo utilizzare senza alcuna controindicazione. Di seguito elenchiamo 8 prodotti naturali molto efficaci per stimolare effetti benefici al nostro organismo :

Limone: Rinforza il sistema immunitario favorendo l’aumento dei globuli bianchi, che hanno la funzione di difesa diretta contro numerosi microrganismi patogeni (batteri, virus,parassiti);

Aglio: Svolge un’azione anticoagulante, e in più, agisce come decongestionante ed espettorante. Utilizzati sin dai tempi antichi come antimicrobico, l’agio rafforza il sistema immunitario ed agisce come potente battericida su tutto l’organismo, ed è anche un potente vermicida;

Menta: E’ utilissima in caso di influenza intestinale, in quanto svolge un’ azione anti-spasmodica, antisettica e antidolorifica. Per via dei principi attivi contenuti nella menta, ad essa vengono attribuite proprietà cicatrizzanti e disinfettanti;

Eucalipto: E’ un potente decongestionante che libera le vie respiratorie. E’ un valido antisettico utile per combattere funghi batteri e virus. Grazie alla presenza dell’Eucalipto, fornisce alla pianta importanti proprietà balsamiche fluidificanti;

Origano: Svolge un’azione antibatterica e antimicrobica. In particolare, inibisce la crescita di due batteri associati alle infezioni cutanee: lo Pseudomonas aeruginosa e lo Staphylococcus aureus. L’origano è un analgesico naturale, utile per alleviare il dolore;

Tè verde: Ha un potente effetto antibatterico e antimicotico, anch’esso è utilissimo per inibire la crescita di batteri come lo Streptoccoccus e le infezioni da E. coli. Alcune sostanze contenute nel tè verde sono in grado di inibire lo sviluppo dei virus e dei microrganismi responsabili delle polmoniti;

Echinacea: Rinforza il sistema immunitario ed è particolarmente utile per diverse patologie che interessano le vie respiratorie. Ha proprietà antinfiammatorie e rigenerative grazie alla presenza di principi nutritivi utili anche nei confronti di ferite;

Cipolla: Potente antibatterico con proprietà diuretiche. Come l’aglio, anche la cipolla è un ottimo rimedio per curare raffreddore, tosse e problemi vari causati dall’influenza. Grazie alla presenza dell’inulina, la cipolla ha anche un’azione prebiotica utile per la flora intestinale.