Archeologia: scoperti ambienti naturali ed antropici risalenti a 3000 anni fa sotto Selinunte

Scoperti ambienti naturali e non solo risalenti a ben 2700 anni fa. Per la prima volta al mondo i geologi mostreranno le immagini molto significative, provenienti dal sottosuolo del bellissimo sito archeologico di Selinunte. Martedì 16 Gennaio i geologi condurranno la stampa proprio sul luogo oggetto di un’importante ricerca condotta dall’equipe dell’Università di Camerino. Briefing stampa presso l’ingresso del Parco Archeologico di Selinunte in Piazzale Bovio Marconi a Marinella di Selinunte (Castelvetrano in provincia di Trapani). Alle ore 10 e 30 le straordinarie immagini provenienti dal sottosuolo, grazie ad una termo camera, saranno proiettate nella sala Multimediale di Baglio Florio, all’interno del Parco Archeologico, in anteprima esclusiva per la stampa. Si stanno accreditando numerose ed importanti testate internazionali ed italiane. A seguire il Briefing Stampa itinerante proseguirà proprio sul luogo oggetto della ricerca. Durante l’evento in esclusiva per la stampa, i giornalisti, le testate tutte, potranno filmare e fotografare tutti i rinvenimenti dell’ “ultim’ora” in anteprima assoluta, accompagnati dal Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Enrico Caruso, Soprintendente ad Interim dei Beni Culturali di Trapani, dal prof. Gilberto Pambianchi, Presidente Nazionale dei Geomorfologi Italiani, Coordinatore del Gruppo di Ricerca dell’Università di Camerino e da tutti i geologi e ricercatori facenti parte dell’equipe che sarà al completo. Il Briefing Stampa itinerante proseguirà anche con visita a tutti i Templi di Selinunte.