Astronomia: due telescopi nel panorama del deserto di Atacama [FOTO]

Il terreno accidentato del deserto cileno di Atacama offre uno sfondo davvero impressionante ai fotografi – come mostra questa fotografia del telescopio VISTA di ESO (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), ripresa dall’ambasciatore fotografo di ESO Alexandru Tudorică all’osservatorio Paranal.

Malgrado che esso sia di gran lunga l’oggetto principale di questa fotografia, VISTA non è l’unico telescopio visibile in quest’immagine. Il cammino che serpeggia sulla destra della foto porta ad una cupola che non si fa notare, quella del telescopio Next Generation Transit Survey (NGTS). La cupola è appena visibile a destra della foto, illuminata da un fascio di luce solare.

Il NGTS è composto da una rete di piccoli telescopi robotici che osservano il cielo in continuazione e misurano con precisione la luminosità delle stelle vicine. Con queste osservazioni, si spera di potere trovare esopianeti della dimensione di Nettuno, quando essi nascondono una parte della luce della loro stella mentre le transitano davanti.