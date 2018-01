Benefici del mallo di noci per la cura della pelle e dei capelli

Il mallo di noci è la parte carnosa che racchiude il frutto dell’albero di noce. Viene utilizzata non tanto per uso alimentare, quanto in ambito estetico e medico. Il mallo presenta un colore verde in un primo momento, poi si scurisce di una tonalità vicina al marrone scuro a causa dell’azione dei tannini, sostanze responsabili del sapore amaro di questo prodotto. Il mallo di noce contiene numerose sostanze, dai flavonoidi allo juglone, che svolgono un’azione benefica nel contrastare funghi e batteri. Inoltre, questa parte del frutto ha proprietà antisettiche e vermifughe. Il mallo di noci viene utilizzato sia per la pelle che per la colorazione dei capelli. Il potenziale antiossidante, determinato dal contenuto di flavonoidi, è in grado non solo di rallentare l’invecchiamento della pelle ma anche di contribuire alla prevenzione di alcune patologie inerenti il sistema cardiovascolare, e non solo.

Le noci, mallo compreso, sono ricche di vitamina E e di vitamine del gruppo B, compresa la folacina (o acido folico), componenti che si rivelano importanti per il benessere e la salute della pelle e di tutti gli annessi cutanei. Molto conosciuto per favorire l’abbronzatura, il mallo viene utilizzato anche per la cura dei capelli. In particolare, è in grado di agire come pigmento donando alla chioma riflessi bruni e rossastri, anche in unione con prodotti a base di henné. I riflessi ottenuti variano a seconda del colore originale dei capelli, tanto che nelle persone bionde è possibile ottenere tonalità decisamente più scure di varia intensità. Per ottenere un buon risultato, è sufficiente procurarsi in erboristeria circa 100 grammi di mallo di noce ridotto in polvere e una dose equivalente di henné neutro in polvere: i due componenti devono essere amalgamati aggiungendo acqua calda fino a realizzare una crema liscia e omogenea. Il composto ottenuto deve essere lasciato riposare per un quarto d’ora prima di essere applicato sui capelli asciutti distribuendo in modo uniforme, avendo cura di avvolgere la testa con della pellicola trasparente da tenere in posa per un paio di ore. Finito il tempo di posa, risciacquate bene i capelli e procedete con la messe in piega.