Bimbo di 8 anni cade sulle piste da sci di Bormio: è in rianimazione

Una rovinosa caduta sulla neve, forse in quel tratto parzialmente ghiacciata, e un baby sciatore di 8 anni e’ finito all’ospedale di Brescia, reparto Rianimazione pediatrica, in conseguenza di gravi traumi, cranico e facciale. Soccorso dagli agenti della Polizia di Stato e’ stato imbarellato e poi, dopo le prime piu’ urgenti cure, caricato sull’eliambulanza del 118. L’incidente e’ avvenuto oggi pomeriggio su una pista da sci del comprensorio di Bormio (Sondrio). Il bambino, di 8 anni, e’ ora ricoverato nel nosocomio bresciano in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti dei poliziotti, il piccolo avrebbe perso il controllo degli sci – forse per l’eccessiva velocita’ – finendo a terra, senza intervento di altri sciatori.