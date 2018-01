La nave militare Uss Little Rock, varata a Buffalo nel dicembre 2017, è rimasta intrappolata nei ghiacci vicino a Montreal in Canada: lo ha reso noto il “Washington Post”, secondo cui l’imbarcazione è bloccata dal 24 dicembre e che il clima proibitivo ha costretto a rifornire i circa 70 uomini dell’equipaggio di indumenti particolarmente pesanti, mentre proseguono le operazioni addestramento. Escluso l’utilizzo di rompighiaccio per ragioni di sicurezza.