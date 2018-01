Cannabis: boom del business legale, oltre 400 growshop in Italia

Boom di negozi del “cannabusiness”: sono oltre 400 in tutta Italia: in 8 città su 10 è presente un growshop, secondo quanto censito nel 2017 da Magica Italia, la guida italiana pubblicata dalla rivista Dolce Vita, dedicata al mondo della cannabis, che ha rilevato tutti gli esercizi legalmente riconosciuti nelle 20 regioni italiane e suddivisi per 107 capoluoghi di provincia, registrando dal 2005 una crescita pari al 300%. ”I growshop non sono semplici attività commerciali. Oggi rappresentano dei punti di riferimento per gli amanti della cultura della canapa e dei veri e propri hotspot antiproibizionisti”, spiega sulla rivista Matteo Gracis, Direttore Editoriale di Dolce Vita. Nonostante in Italia la cannabis ricreativa non sia legale, spiega la guida, durante lo scorso anno la versione light ha fatto registrare un vero e proprio boom.

Attualmente, l’unica cannabis consentita è quella terapeutica, la cui coltivazione è affidata allo Stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze che ha consentito ai pazienti di accedere alla cannabis terapeutica a un prezzo decisamente inferiore.