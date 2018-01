Capodanno, esplode bomba carta a Torino: 4 feriti, danni a case e auto

A Torino, intorno a mezzanotte, ignoti hanno innescato una bomba carta che nell’esplosione ha generato un’onda d’urto che ha danneggiato parzialmente quattro auto parcheggiate in via delle Querce 27 e causato la rottura di vetri delle finestre di trenta abitazioni circostanti, le cui schegge hanno ferito quattro persone. Un 17enne marocchino ha riportato una ferita lacero-contusa alla mano sinistra giudicata guaribile in 12; un italiano di 61 anni ha accusato abrasioni e ustioni alla coscia destra e abrasioni al polpaccio destro e ne avrà per 12 giorni; un 83enne italiano ha riportato ferite lacero-contuse e graffi al volto, giudicati guaribili in 7 giorni e, ancora, ferite lacero-contuse allo zigomo destro, con una prognosi di 10 giorni, per una 45enne marocchina.