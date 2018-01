Clima: El Nino causa lo scioglimento dei ghiacci dell’Antartide 

Continuano le scoperte legate a El Nino fenomeno meteorologico che provoca un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale. Esso sembra provocare una perdita significativa di ghiaccio in alcune zone dell’Antartide, mentre accadrebbe il contrario con il fenomeno conosciuto come La Nina. A rivelarlo e’ uno studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. El Nino e La Nina sono due fasi distinte del fenomeno noto come “El Nino -Oscillazione Meridionale (ENSO)”, caratterizzato da variazioni della temperatura dell’acqua da piu’ calda durante El Nino a piu’ fredda durante “La Nina” nel giro di alcuni anni.

La ricerca finanziata dalla NASA e dalla NASA Earth Science Enterprise permette di avere dei nuovi dettagli su come le piattaforme del continente del polo sud rispondano alla variabilita’ delle condizioni oceaniche globali e atmosferiche. Lo studio ha osservato che un forte fenomeno di El Nino provocherebbe un aumento della massa in superficie delle calotte glaciali nell’area di Amundsen, nell’ovest dell’Antartide, e allo stesso tempo uno scioglimento dei ghiacci della parte inferiore delle calotte. Secondo la ricerca, la perdita di ghiaccio alla base sarebbe fino a cinque volte superiore rispetto all’aumento della neve sulla superficie.