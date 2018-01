Clima, Trump: “Gli Usa potrebbero rientrare nell’accordo di Parigi”

Gli Usa potrebbero “rientrare” nell’accordo internazionale sul Clima di Parigi. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la premier norvegese Erna Soberg. Ma cosi’ come e’ “l’accordo di Parigi e’ molto penalizzante per noi – ha precisato Trump – minerebbe la nostra competitivita’ e non lasceremo che cio’ accada”.

“Onestamente e’ un accordo con il quale io non ho alcun problema ma ho un problema con l’accordo che hanno firmato perche’ come sempre hanno fatto un cattivo accordo”, ha detto Trump. “Potremmo, forse, tornare nell’intesa”, ha dichiarato senza annunciare una mossa in questa direzione. Gli Usa, ha proseguito, “sono molto forti sull’ambiente. La nostra Epa (Environmental Protection Agency) e i nostri commissari dell’Epa sono molto possenti nel senso che vogliono acqua pulita, aria pulita ma anche un business che puo’ competere”. Trump ha annunciato lo scorso giugno l’intenzione di Washington di uscire dall’accordo di Parigi siglato nel 2015.