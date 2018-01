Colesterolo cattivo: i suoi rischi e i consigli per tenerlo a bada

Ictus, infarto e altre malattie cardiovascolari rappresentano i rischi cui va incontro specialmente chi ha elevati livelli di colesterolo cattivo. Tra i consigli per tenerlo a bada, quello di prestare attenzione all’alimentazione. Cosa prediligere a tavola? Legumi, verdura e frutta di stagione, evitando burro, lardo, strutto, a favore di oli vegetali polinsaturi o monoinsaturi (es. olio extravergine d’oliva e olio di semi di soia, girasole, mais). Da consumare davvero con moderazione insaccati e formaggi stagionati, optando per latte scremato o parzialmente scremato, yogurt a bassa percentuale di grassi, formaggi freschi (es. fiocchi). Si a pane, pasta e riso integrali, così come al pesce azzurro, da cuocere alla griglia, al cartoggio e a vapore. Da consumare, seppur moderatamente, carne rossa e bianca provenienti da tagli magri e privi di grasso visibile, mentre il pollame va acquistato senza pelle.

Cucinate con poco sale, aromatizzando con le spezie tipiche della cucina mediterranea (es. basilico, timo, salvia, alloro), moderate i quantitativi di alcol ( è concesso un bicchiere di vino al giorno), eliminando o riducendo, se proprio non riuscite a farne a meno, la pessima abitudine di fumare. Inoltre, praticate una regolare attività fisica, nei limiti delle vostre possibilità e del tempo a disposizione. Si a camminate veloci per 30 minuti al giorno, bici, nuoto, così aerobica, corsa. E’ consigliato perder peso, eliminando il grasso in eccesso, prestando attenzione ad obesità e sedentarietà, fattori di rischio molto forti.