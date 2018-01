Ecco perché i capelli cambiano colore con l’età

In molti si domandano come sia possibile che, soprattutto nei bambini, i capelli cambiano colore con il passare dell’età. Molte persone castane, in tenera età erano bionde e poi sono andate a scurendosi con il passare degli anni. Questa trasformazione è dovuta alle melanine, un’intera classe di pigmenti che determinano il colore naturale di capelli, occhi e pelle. I pigmenti dei capelli in particolare dipende dall’eumelanina, responsabile della gradazione di scuro (in particolare di chi ha chioma castana o nera) e dalla feomelanina, legata alle tonalità “calde” dei capelli: questa è più abbondante in chi ha chiome rosso-ramate. Il rapporto di questi pigmenti dipende molto dai nostri geni, tuttavia questi si attivano in momenti diversi della vita. In genere i capelli si scuriscono crescendo, perché la produzione di eumelanina aumenta con l’età fino a un certo punto, quando si iniziamo a vedere i primi capelli bianchi è perché questo pigmento tende ad avere un calo. Poiché alcuni geni si attivano in risposta al rilascio di particolari ormoni, il vero colore di capelli potrebbe manifestarsi nel corso dell’adolescenza. Ecco perché il colore dei capelli varia per tutti, basti pensare che, per una piccola percentuale di popolazione (10-15%), anche quello degli occhi muta con l’età, e per le stesse ragioni biologiche.