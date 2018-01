Corea del Nord, Kim Jong-un: “Il pulsante nucleare è sul mio tavolo”

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha pronunciato il tradizionale messaggio di fine anno alla nazione, in occasione del quale ha confermato i toni minacciosi nei confronti degli Stati Uniti: il pulsante nucleare “è sempre sul mio tavolo“, ha dichiarato, ed i missili possono raggiungere il territorio degli Stati Uniti, questa “è la realtà“.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo di completare la nostra forza nucleare nel 2017. Noi – spiega il leader nordcoreano – abbiamo bisogno di produrre testare nucleari e missili balistici e accelerare il loro dispiegamento. Gli Stati Uniti devono sapere che il pulsante per le armi nucleari è sul mio tavolo. Questo non è un ricatto, ma la realtà“. “L’intera area del territorio degli Stati Uniti si trova nel raggio di un nostro attacco nucleare. Gli Stati Uniti non potranno mai iniziare una guerra contro di me ed il nostro Paese. Queste armi saranno usate solo se la nostra sicurezza sarà minacciata“.

Conclusa la parte del discorso di sfida agli Stati Uniti, Kim si è rivolto alla Corea del Sud, dicendosi “aperto al dialogo“. “Il 2018 è un anno significativo per il Nord e per il Sud, con il Nord che celebra il 70° anniversario della sua nascita e il Sud che ospita i Giochi invernali. I Giochi saranno una buona occasione per il Paese, speriamo sinceramente che abbiano successo. Siamo pronti a prendere varie misure, tra cui l’invio di una delegazione e, a questo scopo, le due Coree devono incontrarsi immediatamente“.